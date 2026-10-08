FACUA denuncia a Enterprise por imponer cláusulas abusivas al poder cancelar las reservas unilateralmente sin causa justificada
La empresa de alquiler de vehículos se atribuye la capacidad para anular incluso reservas ya confirmadas sin necesidad de compensar a los afectados.
FACUA.org
España-08/10/2026
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