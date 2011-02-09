FACUA denuncia a establecimientos de Inditex y Pimkie por seguir anunciando rebajas en contra de la legislación comercial
Incumplen la obligación de tener al menos la mitad de los productos rebajados.
FACUA.org
Andalucía-09/02/2011
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado este miércoles a establecimientos de las multinacionales española y francesa Inditex y Pimkie por seguir anunciando rebajas en contra de la legislación comercial, que obliga a tener al menos la mitad de los productos rebajados