FACUA denuncia a Facebook ante la AEPD por otra supuesta filtración masiva de datos de usuarios
El problema parece provenir de la aplicación 'NameTests', que responde a preguntas como "¿Qué princesa Disney eres?" una vez el usuario ha compartido con la app los datos que posee en la red social.
FACUA.org
Internacional-10/07/2018
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