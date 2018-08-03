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FACUA denuncia a Facebook por vulnerar los derechos de protección de datos personales de los usuarios

Se trata de la tercera denuncia que presenta la asociación contra la red social tras la de abril por el escándalo de Cambridge Analytica y la de julio por la supuesta filtración de datos de usuarios.

FACUA.org
España-03/08/2018
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Tras las denuncias por el escándalo de Cambridge Analytica y por la supuesta filtración masiva de datos personales de usuarios que utilizaban una app de

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