FACUA denuncia a Facebook por vulnerar los derechos de protección de datos personales de los usuarios
Se trata de la tercera denuncia que presenta la asociación contra la red social tras la de abril por el escándalo de Cambridge Analytica y la de julio por la supuesta filtración de datos de usuarios.
FACUA.org
España-03/08/2018
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