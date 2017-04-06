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FACUA denuncia a Jazztel por subir 2 euros sus tarifas sin respetar los contratos de permanencia

La asociación advierte de que el incremento impuesto unilateralmente por la operadora, y que ésta justifica en que ofrecerá más datos móviles y minutos para llamadas, es ilegal para numerosos usuarios.

FACUA.org
España-06/04/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Jazztel por subir las tarifas 2 euros con el pretexto de ofrecer más datos móviles y minutos para llamadas sin respetar los compromisos de permanencia adquiridos con los clientes en sus contratos. La asociación recuerda que

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