FACUA denuncia a Jazztel por subir 2 euros sus tarifas sin respetar los contratos de permanencia
La asociación advierte de que el incremento impuesto unilateralmente por la operadora, y que ésta justifica en que ofrecerá más datos móviles y minutos para llamadas, es ilegal para numerosos usuarios.
FACUA.org
España-06/04/2017
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