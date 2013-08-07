FACUA denuncia a Jazztel, Vodafone y Yoigo por incluir en sus contratos el cobro de recibos en papel
La asociación pide la imposición de multas por esta práctica abusiva que obliga al pago de 1,21 euros al mes.
FACUA.org
España-07/08/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Jazztel, Vodafone y Yoigo por cobrar o anunciar el cobro de 1 euro más IVA (1,21 euros) por emitir la factura física o de papel a los usuarios. La asociación pide a las autoridades de consumo que impongan las sanciones perti