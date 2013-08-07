Nuestras accionesAnte el INC y autoridades de consumo de varias autonomías

FACUA denuncia a Jazztel, Vodafone y Yoigo por incluir en sus contratos el cobro de recibos en papel

La asociación pide la imposición de multas por esta práctica abusiva que obliga al pago de 1,21 euros al mes.

FACUA.org
España-07/08/2013
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Jazztel, Vodafone y Yoigo por cobrar o anunciar el cobro de 1 euro más IVA (1,21 euros) por emitir la factura física o de papel a los usuarios. La asociación pide a las autoridades de consumo que impongan las sanciones perti

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