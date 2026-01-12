FACUA denuncia a la inmobiliaria Alquiler Plus por imponer cobros ilegales a los inquilinos
La empresa obliga a la contratación de "servicios administrativos y de gestión de incidencias" y al pago del 5% de la renta como "garantía de pago Alquiler Plus".
FACUA.org
España-12/01/2026
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la inmobiliaria Alquiler Plus ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid por obligar a los arrendatarios a abonarles 990 euros más IVA por prestarles «Servicios Administrativos y de Gestión de Incidencias de Tracto S