FACUA denuncia a Last Tour por prohibir el acceso con comida y bebida al BBK Live
La promotora del festival incurre en una cláusula abusiva al no permitir acceder con alimentos del exterior, ya que su actividad principal no es la hostelería.
FACUA.org
España-03/07/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante Kontsumobide a Last Tour, la organizadora del festival de música Bilbao BBK Live, que se celebra los días 12,13 y 14 de julio en la ciudad vasca, por prohibir el acceso al recinto con alimentos o bebida adquiridos en el exterior