FACUA denuncia a Live Nation por imponer el pago de gastos de gestión en las entradas para los conciertos de Bruno Mars
La asociación pide además que devuelvan a los usuarios el dinero del concepto "Platinum", al cobrar un precio diferente en función de la oferta y la demanda de entradas.
FACUA.org
España-20/02/2026
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Live Nation España SAU, empresa promotora de los conciertos de Bruno Mars que se celebrarán durante el mes de julio en Madrid, por imponer durante el proceso de compra de entradas unos «gastos de gestión»