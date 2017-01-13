FACUA denuncia a los cines ABC de Elche por no permitir comida y bebida del exterior
La asociación recuerda que la actividad de las salas no es la venta de esos productos, por lo que su introducción no supone perjuicio económico para ellas, y anima a los usuarios a denunciar nuevos casos.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-13/01/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a los cines ABC Elx de Elche (Alicante), ante el Servicio Territorial de Comercio y Consumo de la Generalitat Valenciana por no permitir a los usuarios el acceso con bebida y comida adquiridas fuera de las instalaciones. La asociación tambi