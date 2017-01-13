Nuestras accionesLo anuncian con un cartel en la entrada

FACUA denuncia a los cines ABC de Elche por no permitir comida y bebida del exterior

La asociación recuerda que la actividad de las salas no es la venta de esos productos, por lo que su introducción no supone perjuicio económico para ellas, y anima a los usuarios a denunciar nuevos casos.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-13/01/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a los cines ABC Elx de Elche (Alicante), ante el Servicio Territorial de Comercio y Consumo de la Generalitat Valenciana por no permitir a los usuarios el acceso con bebida y comida adquiridas fuera de las instalaciones. La asociación tambi

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos