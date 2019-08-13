FACUA denuncia a más de 40 festivales de música en toda España por impedir el acceso con comida y bebida
La asociación critica la pasividad de las autoridades autonómicas de protección al consumidor ante estas irregularidades que se producen en numerosos eventos musicales, cines y parques de atracciones.
FACUA.org
España-13/08/2019
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Edición de 2018 del Bilbao BBK Live. | Imagen: BBK Live.
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a las empresas organizadoras de más de cuarenta festivales y conciertos por no permitir el acceso con alimentos o bebida adquiridos en el exterior.
Se trata de cuarenta y dos eventos celebrados entre mayo y agosto en nueve comunidade