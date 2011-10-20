FACUA denuncia a Movistar por publicidad engañosa de su recarga X4
Asegura que cada vez que se hace una recarga, multiplican el importe por cuatro. Esto sólo se cumple con las llamadas realizadas a números Movistar y fijos.
FACUA.org
España-20/10/2011
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Movistar por realizar publicidad engañosa de su recarga x4.
«Recarga Movistar. Multiplicamos por cuatro todas tus recargas hasta el 31 de octubre» asegura la compañía en su publicidad, para ofertar en su camp