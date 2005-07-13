FACUA denuncia a Movistar por publicidad engañosa en su promoción de verano '100 x 1'
"Habla 100 min. y paga 1", aseguran los anuncios, pero la promoción sólo se aplica en llamadas con destino a Movistar.
FACUA.org
España-13/07/2005
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado a Movistar ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Instituto Nacional del Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo, entre otros organismos, por inc