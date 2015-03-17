FACUA denuncia a Movistar, Vodafone y Phone House por cláusulas abusivas en sus seguros a móviles
Las tres empresas se niegan a devolver el importe de los terminales cuyo robo no se notifique en un plazo de 24 o 48 horas.
FACUA.org
España-17/03/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Limitar a entre 24 y 48 horas el plazo para notificar el robo de un teléfono móvil para poder cobrar el seguro es una cláusula abusiva, denuncia FACUA.
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Vodafone, Movistar y Phone House por incluir cláusulas abusivas en sus seguros a móviles nuevos. Las tres empresas limitan a 24 o 48 horas el tiempo del que dispone el asegurado para denunciar un robo o hurto del terminal, algo que