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FACUA denuncia a Ono por imponer a sus clientes un servicio de banda ancha distinto al contratado para subirles el precio

Les anuncia que pasará de 6 a 12 Mb aumentándoles la cuota mensual en 2,36 euros.

FACUA.org
España-18/06/2010
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado al operador de telecomunicaciones Ono ante las autoridades de Consumo por imponer a sus clientes un servicio de banda ancha distinto al contratado para subirles el precio.

La compañía viene dirigiéndose por carta a los

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