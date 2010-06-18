FACUA denuncia a Ono por imponer a sus clientes un servicio de banda ancha distinto al contratado para subirles el precio
Les anuncia que pasará de 6 a 12 Mb aumentándoles la cuota mensual en 2,36 euros.
FACUA.org
España-18/06/2010
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado al operador de telecomunicaciones Ono ante las autoridades de Consumo por imponer a sus clientes un servicio de banda ancha distinto al contratado para subirles el precio.
La compañía viene dirigiéndose por carta a los