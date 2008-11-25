FACUA denuncia a Ryanair por publicidad engañosa al cobrar por vuelos que anuncia como "absolutamente gratis"
En menos de una semana, la asociación ha denunciado cuatro campañas publicitarias fraudulentas de la aerolínea irlandesa.
FACUA.org
España-25/11/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado cuatro campañas publicitarias fraudulentas de Ryanair en menos de una semana por anunciar vuelos a precios inferiores a los que finalmente cobra a los pasajeros.
En uno de los anuncios, la aerolínea irlandesa oferta vuelos