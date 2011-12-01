FACUA denuncia a Ryanair por vender relojes milagrosos en sus vuelos
El Instituto Nacional del Consumo ha trasladado el caso a las autoridades de Irlanda y el Reino Unido, donde tienen sus sedes Ryanair y la empresa fabricante de los relojes, Breo.
FACUA.org
España-01/12/2011
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Ryanair ante las autoridades de Salud y Consumo por vender relojes milagrosos en sus vuelos, a los que se atribuyen propiedades beneficiosas para la salud por estar fabricados con un mineral mágico denominado Turmalina.
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