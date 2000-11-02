FACUA denuncia a siete empresas por vulnerar la norma que prohíbe el término 'bio' en alimentos no biológicos
La Federación denuncia en el último número de su revista Consumerismo que el Gobierno ha puesto en marcha un proyecto de Real Decreto a la medida de las grandes empresas del sector alimentario para anular esta regulación europea.
FACUA.org
España-02/11/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha denunciado a siete empresas del sector alimentario, J. García Carrión, Central Lechera Asturiana, Gullón, Nestlé, Pascual, Industrias Rodríguez y Biocentury, por induc