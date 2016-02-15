FACUA denuncia a Telecable por subir sus tarifas sin avisar correctamente a los usuarios
La asociación recuerda a los clientes que tienen derecho a mantener las tarifas durante los contratos de permanencia. Si cancelan el contrato, pueden reclamar a la compañía que les abone la penalización.
FACUA.org
Asturias-15/02/2016
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FACUA recomienda a los afectados por la subida de Telecable con contrato de permanencia que reclamen su anulación. | Imagen: telecable.es.
FACUA-Consumidores en Acci�ón ha denunciado a la empresa de telecomunicaciones Telecable, que opera en Asturias, por subir sus tarifas dos euros (IVA incluido) en todos sus packs sin avisar correctamente a los usuarios.
Telecable ofrece televisión, telefonía fija, ADSL