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FACUA denuncia a Telecable por subir sus tarifas sin avisar correctamente a los usuarios

La asociación recuerda a los clientes que tienen derecho a mantener las tarifas durante los contratos de permanencia. Si cancelan el contrato, pueden reclamar a la compañía que les abone la penalización.

FACUA.org
Asturias-15/02/2016
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la empresa de telecomunicaciones Telecable, que opera en Asturias, por subir sus tarifas dos euros (IVA incluido) en todos sus packs sin avisar correctamente a los usuarios.

Telecable ofrece televisión, telefonía fija, ADSL

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