FACUA denuncia a Telefónica por cobrar la identificación de llamadas sin que los usuarios hayan solicitado el 'servicio'
Considera además de dudosa legalidad el cobro de esta facilidad tecnológica y pide a la Setsi que tome medidas al respecto.
FACUA.org
España-26/08/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Telefónica de España ante las autoridades competentes en materia de Consumo y Telecomunicaciones por cobrar la identificación de llamadas entrantes a millones de usuarios que nunca solicitaron el alta ni fueron informados de