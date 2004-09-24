FACUA denuncia a Terra por anunciar de forma engañosa ADSL por 21,02 euros al mes
La Federación considera lamentable que la compañía del Grupo Telefónica haya contraatacado a las ofertas de Ya.com y Wanadoo con la manida argucia de anunciar una tarifa que en realidad sólo se aplica unos meses.
FACUA.org
España-24/09/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado a Terra por anunciar de forma engañosa su servicio ADSL Plus con los reclamos «ser el más rápido te costará un 50% menos» y «máxima velocidad por sólo 21,02 €/mes». En realidad, l