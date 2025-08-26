Nuestras acciones

FACUA denuncia a una cafetería de Málaga por no incluir en la carta que cobran un importe adicional por un vaso con hielo

La cafetería Desiderio, ubicada en el distrito Churriana, no informa a los clientes de que dicho servicio supone un sobrecoste de 0,10 euros.

FACUA.org
Málaga-26/08/2025

FACUA Córdoba ha denunciado ante el Servicio de Consumo de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía a El Jardín Secreto Gourmand SL, empresa que gestiona la cafetería Desiderio de Málaga, por no incluir en la carta de precios que cobran un importe adicional cuando el cliente pid

