FACUA denuncia a una empresa dedicada a la venta fraudulenta de medicamentos por Internet a nivel internacional
Se publicita a través del envío masivo de correos electrónicos y desmantela periódicamente sus páginas 'web' para volver a aparecer bajo nuevas direcciones.
FACUA.org
España-14/11/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a una empresa dedicada a la venta fraudulenta de medicamentos por Internet a nivel internacional.
La trama, que utiliza las denoninaciones European Pharmacy y Canadian Pharmacy, se publicita a través del envío masivo de corre