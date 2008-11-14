Nuestras accionesCon las denominaciones European Pharmacy y Canadian Pharmacy

FACUA denuncia a una empresa dedicada a la venta fraudulenta de medicamentos por Internet a nivel internacional

Se publicita a través del envío masivo de correos electrónicos y desmantela periódicamente sus páginas 'web' para volver a aparecer bajo nuevas direcciones.

FACUA.org
España-14/11/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a una empresa dedicada a la venta fraudulenta de medicamentos por Internet a nivel internacional.

La trama, que utiliza las denoninaciones European Pharmacy y Canadian Pharmacy, se publicita a través del envío masivo de corre

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos