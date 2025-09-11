Nuestras acciones

FACUA denuncia a Viagogo por facilitar únicamente una línea de alto coste 901 para su servicio de atención al cliente

Las empresas están obligadas a disponer de un número de teléfono cuyo coste no sea superior al de una llamada estándar.

FACUA.org
España-11/09/2025

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la plataforma de venta de entradas Viagogo ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por facilitar únicamente una línea de alto coste para su servicio de atención al cliente

La asociación

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos