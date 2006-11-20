FACUA denuncia a Vodafone por anunciar de forma engañosa una tarifa para hablar una hora por el precio de un minuto
No se aplica en las llamadas a móviles de otras compañías, pero hasta la letra pequeña del anuncio incluye información engañosa.
FACUA.org
España-20/11/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado a Vodafone por anunciar de forma engañosa una tarifa para hablar una hora por el precio de un minuto.
«Pregúntale a nuestros clientes cuánto se ahorran hablando 60 minutos y pagando s&oacut