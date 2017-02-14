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FACUA denuncia a Vodafone por empezar a cobrar gestiones en el teléfono de atención al cliente

La operadora factura a los usuarios 2,5 euros por pedir códigos PIN/PUK, duplicados de factura, consultar la permanencia y modificar la cuenta o dirección por que sea un teleoperador el que realice el trámite.

FACUA.org
España-14/02/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Vodafone por empezar a cobrar a los usuarios que necesiten hacer determinadas gestiones a través del teléfono de atención al cliente.

En concreto, conocer el periodo de pe

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