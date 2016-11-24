FACUA denuncia a Vodafone por incumplir una oferta en la que usaba como reclamo un teléfono de alta gama
La compañía anunciaba un descuento del 50% en la tarifa Smart S y un iPhone 7 o Samsung Galaxy S7 Edge a un precio reducido para las portabilidades, que canceló unilateralmente alegando falta de stock.
FACUA.org
España-24/11/2016
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Vodafone por incumplir una oferta comercial en la que usaba como reclamo un teléfono de alta gama a un precio muy ventajoso. La compañía anunciaba un descuento del 50% en la tarifa Smart S y un iPhone 7 Plus o Samsung Galaxy