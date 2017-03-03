FACUA denuncia a Vodafone por subir sus tarifas de 2 a 5 euros sin respetar los contratos de permanencia
La asociación considera que el incremento es ilegal dado que el vínculo obliga tanto a los clientes como a la empresa. Los afectados pueden reclamar la anulación de la subida o el pago de penalizaciones.
FACUA.org
España-03/03/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Vodafone por subir las tarifas entre dos y cinco euros sin respetar los compromisos de permanencia adquiridos con los clientes en sus contratos. La asociación recuerda que estos vinculan tanto a los usuarios como a la empresa.
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