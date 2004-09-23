FACUA denuncia a Ya.com por publicidad engañosa en su oferta de ADSL por '19,95 euros para siempre'
La oferta está limitada a determinadas zonas geográficas y en el resto, los usuarios deben pagar una cuota mensual un 50% más cara para contratar los servicios de ADSL de Ya.com.
FACUA.org
España-23/09/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado a Ya.com por incurrir en publicidad engañosa en su oferta de conexión ADSL las veinticuatro horas por 19,95 euros más IVA mensuales. FACUA ha recibido en los últimos días quejas de numer