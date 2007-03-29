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FACUA denuncia a Yoigo ante Consumo, la Setsi y la CMT por anunciar tarifas que no permite contratar a los usuarios

La Federación exigió a la compañía a mediados de diciembre que habilitase las ofertas o retirase su publicidad.

FACUA.org
España-29/03/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado al operador de telefonía móvil Yoigo ante los organismos competentes en materia de Consumo y Telecomunicaciones por anunciar en su web dos tarifas que no permite contratar a los usuarios que las solicitan.</

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