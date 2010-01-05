FACUA denuncia a Yoigo por publicidad engañosa en el 'spot' donde acusa a la competencia de no decir la verdad
"Todos dicen que tienen la mejor tarifa, pero sólo uno dice la verdad", señala en el anuncio.
FACUA.org
España-05/01/2010
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado al operador de telecomunicaciones móviles Yoigo por publicidad engañosa en el anuncio televisivo donde se atribuye la mejor tarifa del mercado y acusa a compañías de la competencia de no decir la verdad.
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