FACUA denuncia al Ayuntamiento de Badajoz ante Bruselas por infringir el derecho comunitario con el basurazo
La asociación asegura que se trata de una tasa arbitraria e injusta que no grava realmente la generación de residuos del contribuyente.
FACUA.org
Extremadura-26/02/2026
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado al Ayuntamiento de Badajoz ante la Secretaría General de la Comisión Europea por infringir el derecho de la Unión Europea con la aplicación de la nueva tasa por el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos domésticos y asimilados.