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FACUA denuncia al colegio de Granada que cobra 190 euros por optar a un empleo

El María Nebrera incurre en varias cláusulas abusivas, prohibidas por la normativa estatal y andaluza de protección de los consumidores.

FACUA.org
Andalucía-28/12/2012
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante la Secretaría General de Consumo de la Junta de Andalucía al colegio privado de Granada que cobra 190 euros por optar a un empleo.

La empresa María Nebrera, SA, propietaria del colegio privado del mismo nombre, est

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