FACUA denuncia al festival Brava Madrid por no permitir el acceso con comida y bebida del exterior
La asociación advierte de que esta prohibición no obedece a la necesidad de preservar la seguridad ni la higiene dentro del recinto, sino exclusivamente a motivaciones económicas y al afán de obtener mayores beneficios.
FACUA.org
Madrid-27/08/2025
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz a la empresa Festival Brava Madrid AIE, promotora del festival Brava Madrid que se celebra los días 19 y 20 de septiembre en el recinto ferial de este municipio madrileño, por impedir el acceso al recinto con co