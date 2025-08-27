Nuestras acciones

FACUA denuncia al festival Brava Madrid por no permitir el acceso con comida y bebida del exterior

La asociación advierte de que esta prohibición no obedece a la necesidad de preservar la seguridad ni la higiene dentro del recinto, sino exclusivamente a motivaciones económicas y al afán de obtener mayores beneficios.

FACUA.org
Madrid-27/08/2025

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz a la empresa Festival Brava Madrid AIE, promotora del festival Brava Madrid que se celebra los días 19 y 20 de septiembre en el recinto ferial de este municipio madrileño, por impedir el acceso al recinto con co

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos