FACUA denuncia al festival Palencia Sonora por impedir el acceso con comida y bebida a sus instalaciones
La asociación considera que podría existir una cláusula abusiva ya que la actividad principal del evento es el desarrollo de un espectáculo musical, no la hostelería.
FACUA.org
Castilla y León-05/06/2019
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