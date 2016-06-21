FACUA denuncia al grupo Cinesa por no permitir la entrada a sus salas con comida y bebida del exterior
La asociación recuerda que su introducción no supone perjuicio en la actividad de estas empresas al no dedicarse éstas principalmente a la restauración y pide a los usuarios que denuncien los vetos.
FACUA.org
España-21/06/2016
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Cinesa tiene un total de 46 salas de cine abiertas en todo el país. | Imagen: Alcolor
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado al grupo Cinesa, propietario de 46 salas de cine repartidas por toda España, por no permitir a los usuarios el acceso con bebida y comida adquiridas fuera de las instalaciones.
La asociación ha presentado su escrito ante la Ag