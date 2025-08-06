FACUA denuncia al Medusa Festival por cobrar hasta 30 euros para poder entrar y salir del recinto libremente
La promotora también impone las pulseras 'cashless' como el único método de pago que puede ser usado en la adquisición de bebida y merchandising, así como de comida en la zona del camping, y dispone de un plazo excesivamente corto para pedir la devolución del dinero no consumido.
Comunitat Valenciana-06/08/2025
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la promotora del Medusa Festival, que se celebra del 7 al 10 de agosto en Cullera (Valencia), por cobrar hasta 30 euros para que los usuarios con entrada para un día puedan entrar y salir del recinto libremente y por imponer un plazo excesivamente cor