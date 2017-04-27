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FACUA denuncia al Parque Sendaviva por no permitir la entrada con alimentos y bebidas del exterior

La asociación considera que es una práctica abusiva, dado que se trata de un parque de atracciones cuya actividad principal no es la hostelería.

FACUA.org
Navarra-27/04/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado al parque de atracciones y actividades en la naturaleza Sendaviva de Navarra por no permitir la entrada en sus instalaciones con alimentos y bebidas adquiridos en el exterior. El parque advierte de esta irregularidad en carteles informativos distr

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