FACUA denuncia al Parque Sendaviva por no permitir la entrada con alimentos y bebidas del exterior
La asociación considera que es una práctica abusiva, dado que se trata de un parque de atracciones cuya actividad principal no es la hostelería.
FACUA.org
Navarra-27/04/2017
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La prohibición de entrar con alimentos y bebidas en el Parque Sendaviva no es necesaria para su correcto funcionamiento. | Imagen: sendaviva.com.
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado al parque de atracciones y actividades en la naturaleza Sendaviva de Navarra por no permitir la entrada en sus instalaciones con alimentos y bebidas adquiridos en el exterior. El parque advierte de esta irregularidad en carteles informativos distr