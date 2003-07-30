FACUA denuncia ante Ciencia y Tecnología la emisión de publicidad de Jack Daniel's en televisión
La Federación advierte que el combinado Jack Daniel's Black Seven es un producto pretexto para promocionar de forma indirecta el whisky, cuya publicidad está prohibida en televisión.
FACUA.org
España-30/07/2003
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado la emisión en televisión de un anuncio de Jack Daniel’s ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Ciencia y Tecnologí