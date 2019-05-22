FACUA denuncia ante la AEPD al Patronato de la Alhambra por dejar expuestos los datos de los visitantes
La información de 4,5 millones de personas que acudieron al conjunto monumental y casi mil agencias de viajes ha quedado expuesta públicamente por un fallo en la web oficial de reserva de entradas.
FACUA.org
España-22/05/2019
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