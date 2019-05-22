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FACUA denuncia ante la AEPD al Patronato de la Alhambra por dejar expuestos los datos de los visitantes

La información de 4,5 millones de personas que acudieron al conjunto monumental y casi mil agencias de viajes ha quedado expuesta públicamente por un fallo en la web oficial de reserva de entradas.

FACUA.org
España-22/05/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado al Patronato de la Alhambra y Generalife ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por dejar al descubierto los datos personales y financieros de 4,5 millones de visitantes y casi mil agencias de viajes por un fallo en l

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