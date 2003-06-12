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FACUA denuncia en su informe 'Los persuasores ocultos' el negocio de la publicidad encubierta en el cine y las teleseries

Agencias especializadas se encargan de colocar las marcas comerciales en las producciones cinematográficas y televisivas llegando en muchos casos a manipular los guiones para dar protagonismo al producto.

FACUA.org
España-12/06/2003
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