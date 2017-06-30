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FACUA denuncia hasta 31 respuestas trampa de la banca para no devolver el dinero de la cláusula suelo

En un nuevo capítulo de 'Timocracia', el libro de su portavoz, el periodista Rubén Sánchez.

FACUA.org
España-30/06/2017
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia hasta 31 respuestas trampa que está dando la banca a los usuarios para no devolverles el dinero defraudado con la cláusula suelo. Desde todo tipo de invenciones sobre el incumplimiento de los requisitos para reclamar hasta amenazas con ll

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