FACUA denuncia hasta 31 respuestas trampa de la banca para no devolver el dinero de la cláusula suelo
En un nuevo capítulo de 'Timocracia', el libro de su portavoz, el periodista Rubén Sánchez.
FACUA.org
España-30/06/2017
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