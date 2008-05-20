FACUA denuncia irregularidades y favoritismos partidistas en las políticas de Consumo de la Junta de Andalucía con las asociaciones de consumidores
Critica las decisiones políticas para beneficiar a UCA-UCE, la asociación de consumidores del PSOE, en la representación institucional y la concesión de subvenciones.
FACUA.org
Andalucía-20/05/2008
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