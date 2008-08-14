FACUA denuncia la campaña de Vodafone Passport por engañosa
El operador utiliza el reclamo "Cambia de país sin cambiar de tarifa", ocultando que a cada llamada le aplica un recargo de 1,15 o 2,49 euros.
FACUA.org
España-14/08/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha presentado una nueva denuncia contra Vodafone por publicidad engañosa, esta vez por la campaña de sus tarifas de itinerancia internacional (roaming) Passport. Se trata de la quinta campaña publicitaria del operador británic