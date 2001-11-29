FACUA denuncia la emisión de publicidad del brandy Soberano en televisión
El anuncio utiliza como producto pretexto un CD denominado Bares canallas. La publicidad de bebidas alcohólicas con más de 20º está prohibida desde 1982.
FACUA.org
España-29/11/2001
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