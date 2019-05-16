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FACUA denuncia la octava subida de Movistar Fusión ante Economía y las autoridades autonómicas de consumo

La legislación del sector establece que los incrementos tarifarios deben estar justificados en "motivos válidos".

FACUA.org
España-16/05/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha presentado denuncias contra Telefónica de España ante la Secretaría de Estado para el Avance Digital del Ministerio de Economía y Empresa y las diecisiete autoridades autonómicas de consumo por la nueva subida tarifaria de

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