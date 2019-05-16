FACUA denuncia la octava subida de Movistar Fusión ante Economía y las autoridades autonómicas de consumo
La legislación del sector establece que los incrementos tarifarios deben estar justificados en "motivos válidos".
FACUA.org
España-16/05/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción ha presentado denuncias contra Telefónica de España ante la Secretaría de Estado para el Avance Digital del Ministerio de Economía y Empresa y las diecisiete autoridades autonómicas de consumo por la nueva subida tarifaria de