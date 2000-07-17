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FACUA denuncia la publicidad de Actimel por vulnerar el Real Decreto de los 'productos milagro'

Danone atribuye a su producto la propiedad de actuar por sí solo a favor de la flora intestinal y en beneficio de la salud en general.

FACUA.org
España-17/07/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha denunciado a la empresa catalana Danone ante el Instituto Nacional del Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo y la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial de la Generalidad de Ca

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