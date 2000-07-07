FACUA denuncia la publicidad de Leche Pascual Calcio por engañosa
El anuncio traslada al consumidor el mensaje engañoso de que el calcio de este producto es más beneficioso que el de otras leches.
FACUA.org
España-07/07/2000
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