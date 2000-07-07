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FACUA denuncia la publicidad de Leche Pascual Calcio por engañosa

El anuncio traslada al consumidor el mensaje engañoso de que el calcio de este producto es más beneficioso que el de otras leches.

FACUA.org
España-07/07/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha denunciado al Grupo Leche Pascual ante el Instituto Nacional del Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo y la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad Autónoma de Madrid

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