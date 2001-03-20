FACUA denuncia la publicidad de Mass'ter 33 por vulnerar el Real Decreto de los 'productos milagro'
El anuncio también atenta contra la dignidad de la mujer, algo prohibido por la Ley General de Publicidad.
FACUA.org
España-20/03/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha denunciado ante el Instituto Nacional del Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo y la Generalidad de Cataluña, entre otros organismos, a la empresa catalana Impex-Barna, por la publicidad di