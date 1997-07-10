FACUA denuncia la publicidad de ron Bacardí en televisión
El anuncio televisivo forma parte de la actual campaña publicitaria de ron Bacardí, basada en la imagen de su logotipo, la figura de un murciélago.
FACUA.org
España-10/07/1997
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