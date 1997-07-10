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FACUA denuncia la publicidad de ron Bacardí en televisión

El anuncio televisivo forma parte de la actual campaña publicitaria de ron Bacardí, basada en la imagen de su logotipo, la figura de un murciélago.

FACUA.org
España-10/07/1997
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha presentado sendas denuncias ante la Dirección General de Telecomunicaciones y la Asociación de Autocontrol de la Publicidad contra la empresa Bacardí-Martini España, S.A. por

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